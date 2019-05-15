'38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' Çamlıca Camii'nde açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleşti. ‘Ramazan Kitapla Buluşuyor' başlıklı fuarın açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve birçok vatandaş katıldı. Çamlıca Camii'nin iç bahçesine kurulan fuar, Ramazan ayı boyunca camiye gelen vatandaşlar tarafından gezilip görülebilecek. Fuarda kurulan stantlara koyulan çok satıda kitap, ziyaretçilere sunulacak.

Açılış programında konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Güzel bir mekandayız. Güzel bir zamandayız. Zamanların en mukaddesi Ramazan ayındayız. Mekanların en güzeli Kabe-i Muazzamanın şubesi Büyük Çamlıca Camii'nin iç avlusundayız. Allah'a ne kadar şükretsek azdır ve niyetlerin en güzeli olan insanımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı kitapla buluşturmak için bir vesile olan Türkiye Diyanet Vakfı Kitap ve Kültür Fuarının açılışındayız. Allah bu açılışımızı hayırlara vesile eylesin.'' İfadelerini kullanırken Kur'anın ayetleri hakkında da bilgi verdi. Erbaş, “Yapmış olduğumuz bu çalışmalardan amacımızın irşat olduğunu, insanları eğitmek, öğretmek ve onların aydınlanması için çalışmak olduğunu yeniden anlamış olalım'' dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizler Üsküdar Belediyesi olarak özellikle yayıncı kuruluş ile ilgili arkadaşlarımız zannediyorum sesimizi duyuyor, burada daha çok kitap severlerle, okurlarla sizleri buluşturmak adına bizler de Üsküdar Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğimizi açıkça ifade ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. Kitap stantlarını tek tek gezen Erbaş, stant görevlileriyle selamlaşıp Ramazan ayını kutladı.

Zeki İpek





