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38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı

38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı
38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı

Adıyaman’da depremin enkazından 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'ın ekibi ile Makedon ekiplerin ortak çalışması sonunda güzel bir haber geldi. Deprem felaketinin 5. gününde enkazdan 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

Yasin Erdem - Murat Kanber

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