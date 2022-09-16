38 yıldır gözü gibi bakıyor kesmemek için işinden istifa etti

Nilüfer İlçesi yaşayan Rahim Özel, (74) 38 yıldır bıyıklarını uzatıyor. Onları her şeyden çok seven vatandaş gözü gibi bakıyor. Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor. 30 santim boyundaki bıyıklarını ölene kadar uzatacak olan vatandaş çalıştığı iş yerinde "bunları kes" baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı. Gören herkesin ilgi odağı olan Özel, bıyıklarıyla hava atmayı çok seviyor.

Bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini ifade eden Rahim Özel, "1984 yılından itibaren bıyıklarımı büyütüyorum. Onlara özenle bakıyorum. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor bende onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde "bıyıklarını kes" baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım. Bıyıklarım olmadan yapamam onları ölene kadar büyüteceğim" dedi.

Burak Türker

