38 Yıldır randevu ile müşteri alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklamasının ardından, Niksar'da Cahit Külebi Caddesindeki işyerinde hizmet veren Üzeyir Toldari, korona virüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan dükkanını tekrar açarak 38 yıldır sürdürdüğü randevulu sistemi devam ettirdi.

1982 yılından bu yana randevulu sistemle çalıştığını belirten Toldari; “Koronavirüs dolayısıyla yaklaşık 2 aydan bu yana kapalıydık, şimdi ise işyerimiz açtık ve müşterilerimize hizmet etmeye başladık. 46 yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar uzun süre işyerimi kapatmamıştık bu pandemi dolayısıyla, şimdi ise işimizin başına geçtik hizmetimize devam ettiriyoruz. 1982 yılında randevu sistemine başladım, o zamanlar kalabalık müşterileriler vardı. Müşterilerimizi sırada beklemenin sıkıntısından kurtarmak için randevu sistemini yapmak durumunda kalmıştım. O dönem telefon falan yoktu, elden ele pusula ile bilgiler geliyordu, bende randevuları kaydediyordum. 1982 yılında yani 38 yıl önce başlatmış olduğum randevulu sistemin bugün ne kadar doğru olduğunu devletimizin aldığı kararla ortaya çıktı” dedi.

Uzun yıllardır randevulu sistem ile traş olduğunu belirten Üzeyir Toldari'nin müşterisi Mustafa Düzgün; “Ben esnafım, 40 yıldır Üzeyir bey benim kuaförüm, bu randevulu sistemi yaklaşık 40 yıldır oluyorum. Ben esnaf olduğum için devamlı randevu ile traşımı oluyorum. Esnaf olduğum için hiç beklemeden gelip koltuğuma oturuyorum. Valla 38-40 yıldır randevulu sistemle çalışıyor Üzeyir usta, bazı arkadaşlarımız bu randevulu sisteme çok karşı geldiler ama ne kadar doğru ve isabetli yaptığını bu günlerde görmüş olduk” dedi.

Sedat Özata

