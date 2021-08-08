39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor

Köyceğiz yangını devam ediyor. Muğla'da devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz. Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

Seydikemer ilçesi Karaköy'de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi. Milas'ta devam eden ve Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilen orman yangınına bugün havadan 12 helikopter müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan 100'e yakın arazöz ve 400'e yakın personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor