39 yaşındaki Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Bruno Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer'i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki defans oyuncusu attığı bu golle de tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde eleme maçlarında gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu oldu.

Enes Gümüş

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