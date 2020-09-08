3.97 promilli okul servisi soförü

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı. Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.'den şüphelenen ekipler, minibüsü durdurdu. Durdurulan okul servisi sürücüsü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi. Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, polis ekipleri sürücü Çetin K.'nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan alkol oranına şaşırdı. 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı. Çekici çağrılarak okul servisi otoparka çekildi. Ardından karakola sevk edilen sürücü Çetin K.'ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi. Ayrıca okul servisi trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Murat Kösle

