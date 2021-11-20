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3D yazıcı yardımıyla pasta yapan Ukraynalı şef Türkiye'ye gelecek

3D yazıcı yardımıyla pasta yapan Ukraynalı şef Türkiye'ye gelecek
3D yazıcı yardımıyla pasta yapan Ukraynalı şef Türkiye'ye gelecek

Matematiksel modellemeler ve 3D yazıcı yardımıyla ortaya çıkardığı pastalarla, pastacılık sektöründe dünya çapında kendisinden söz ettiren Dinara Kasko 1 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek.

Kariyerine eğitimini aldığı mimarlık mesleğiyle başlayan Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, asıl mesleğinden erken yaşta emekli olup mimari bilgi birikimini mutfaktaki yetenekleriyle birleştiren Dinara Kasko 1 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek. Matematiksel modellemeler ile ortaya çıkardığı özgün tasarımları 3D yazıcı yardımıyla silikon kalıplara yansıtan Kasko'nun pastaları dünyada yankı uyandırdı. Oluşturduğu modellemeler mimari bakış açısının ve pastacılığın ilişkisini kanıtlar nitelikte. Dünya çapında bilinirliğine en büyük katkı sağlayan “görünmez kutuda vişneler” herkesin beğenisini kazandı. Boston, Katar ve Moskova'nın ardından şimdi de nefis lezzetlerini İstanbul'da hayranlarının beğenisine sunuyor. Dinara Kasko konseptin açılış organizasyonu için İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.





Zöhre Alagöz
 

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