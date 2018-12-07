3'lü Çalışma Grubu heyetler arası toplantısı sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için başkent Ankara'ya geldi. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığında başlayan heyetler arası toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Suriye'deki son gelişmeler, Münbiç yol haritasında gelinen son durumun ele alındığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ve Suriye'nin kuzeyinde ABD ile YPG arasındaki işbirliğinden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesinin beklendiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve Türkiye'nin Firat'ın doğusundaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi konusundaki kararlılığının vurgulanmasının beklendiği öğrenildi. Diğer yandan, bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliğinin de altının çizilmesi bekleniyor.

Toplantıya dair henüz bir açıklama yapılmazken, Jeffrey'nin Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüşmesi bekleniyor. Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı yetkililerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani