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3'üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu

3'üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu
3'üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu

Elazığ’da 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci, o sırada yoldan geçen bir vatandaş şans eseri tutarak olası bir faciayı önledi.

Olay, Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3'üncü katın balkonundan atladı. O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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