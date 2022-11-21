3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta arkadaşı Adem Tekin ile birlikte çay içen Özgür Anlı 3'üncü katın penceresindeki Latte isimli kediyi fark etti. Bunun üzerine kedinin olduğu binanın giriş kısmında kollarını açıp beklemeye başladı. O sırada pencerenin pervazında gezen kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Esnaf Anlı ise düşen kediyi havada yakalayarak hayatını kurtardı. Camı açık unutan Latte'nin sahipleri düşen kedinin öldüğünü zannedip ağlamaya başladı. Anlı'nın aşağıda kediyi kurtardığını gören sahipleri rahat nefes aldı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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