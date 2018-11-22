4 akademisyene FETÖ'den hapis cezası

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 21 akademisyen, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Aralarında Bülent Ecevit Üniversitesi eski rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 21 sanık hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ziyaeddin A.'yı 10 yıl, Metin I.'yı 5 yıl 10 ay, tutuksuz sanıklardan Fırat U.'yu 6 yıl 3 ay ve Tarık E.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık Metin I. hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tacettin Ö.'nün de aralarında bulunduğu 17 sanığın ise dosyalarını ayırdı.