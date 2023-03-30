4 aracın karıştığı trafik kazası kamerada

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Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde akan trafikte ani fren yapılmasından dolayı bir kamyon, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de, önünde ve yanında seyreden iki otomobile çarptı. Kamyon sürücüsünün manevrası yetersiz kalırken, meydana gelen kaza sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Şoför kabininde sıkışan kamyon sürücüsü ise, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ali Furkan Çetiner

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