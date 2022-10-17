4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Araban karayolu Yavuzeli Karadağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım (23) idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobilin, Gaziantep istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken Yavuzeli Karadağ mevkiinde direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

4 arkadaştan 2'si olay yerinde öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile araçta bulunan Berkay Koçer'in (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı - Ayten Işık



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