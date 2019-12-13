4 ayda 40 kilo verdi, hayata tekrar tutundu

Denizli'de yaşayan 39 yaşındaki Çiğdem Oktay, 105 kiloya ulaşınca çareyi doktorun kapısını çalmakta buldu. 15 yıldır kilolarıyla mücadele eden Oktay, diyet ve spor ile mücadelesinde başarılı olamayınca Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Obezite ve Metabolizma Cerrahisinde görev yapan Op. Dr. Özgür Kaya ile görüştü. Yapılan kontrollerin ardından Çiğdem Oktay için ‘Laparoskopik Sleeve Gastrektomi' (kapalı tüp mide ameliyatı) kararı verildi. Ameliyatı gerçekleşen Çiğdem Oktay, 105 kilodan 65 kiloya düşerek 4 ay içerisinde 40 kilo verdi. Genç kadının zayıflayınca ilk işi, elbise dolabını yenilemek oldu.

“Kilom yüzünden evden çıkmak istemiyordum”

Ameliyat öncesi yaşadıklarını anlatan Çiğdem Oktay, “Fotoğraf çekilemiyordum, kalabalık ortamlara çıkmak istemiyordum, eve gidip uyuyordum. Son zamanlarda giydiklerimi beğenmiyordum, kilolarım yüzünden herkes bana bakıyor gibi geliyordu. Sürekli diyetlere giriyordum ama zayıflayamıyordum. Bedenime göre kıyafet bulmakta zorlanıyordum “ dedi.

“Keşke yıllar önce bu ameliyatı olsaydım”

Ameliyat sonrası yaşadıklarını da değinen Oktay, “Şimdiki halimi görenler çok şaşırıyor. Uzun bir zaman sonra beni görenler ‘O sen misin?' diyorlar. Ameliyat olmak hem sağlığım hem de sosyal hayatımın düzene girmesi açısından verdiğim en iyi karardı. Özellikle doktorum Op. Dr. Özgür Kaya bu süreçte bana çok büyük destek oldu ameliyat sonrası söylediği her şeye harfi harfine uydum. Sağlıklı beslenmeyi ve spor yapmayı hiç ihmal etmedim. Hayatının değiştiğini ifade eden Oktay, “4 ayda 40 kilo verdim. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Keşke bu ameliyatı yıllar önce olsaydım” şeklinde konuştu.

“Hastamız tüm gıdaları yiyebilecek durumda”

Ameliyatı ve yaşanan süreci anlatan Op. Dr. Özgür Kaya ise “Çiğdem hanım yaptığı diyetler ve sporlar ile kilo veremedi. Vücut kitle endeksi de yüksek olduğu için hastamıza laparoskopik tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. 4 ay önce bu operasyonu gerçekleştirdik. Beslenmesi gayet iyi. Her türlü gıdayı yiyebilecek durumda. Spor yapmaya da devam ediyor. Beslenme kontrollerini, vitamin ve mineral değerlerini sürekli kontrol ediyoruz. Kendisini mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Refik Fidan – Semih Can Yılmaz