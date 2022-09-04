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4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar

4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar
4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde dört ayrı işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu iş yerlerini toplamda 8 bin TL zarar uğratan yaşı küçük 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar - Tıkla İzle

Olay, 30 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dört ayrı işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu işyerlerini toplamda 8 bin TL zarar uğratan şahıslar üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

4 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalarda, işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların Dinek Mahallesinde bulunan metruk bir depoda kaldıkları tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren E.K, U.A, K.A ve E.A isimli dört yaşı küçük şahıs yakalandı. Şahıslar Alanya Adliyesine intikal ettirilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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