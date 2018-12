4 Bakan'dan ortak açıklama! 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda önemli mesajlar

4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplantı ile bundan sonraki hedefleri ve planları gözden geçirdiklerini, reform iradesini bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

Vize serbestisi ve ilgili sürecin de ele alındığını, yapılabilecek tüm adımların tek tek değerlendirildiğini belirtti. "Siyasi nedenlerle kesintiye uğrayan 23. ve 24. fasıllardaki ilerleme arzumuz gayet açık ve nettir" diyen Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, hukuk devleti vasfını tahkim eden reform anlayışının sürdürüleceğini vurguladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi konusunda önemli mesafeler kat edildiğinin altını çizen Gül, "İlk çeyrekte bunu kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz. Temel yaklaşımımız güven veren adalet tesis etmek ve bunu gerçekleştirmek" diye konuştu.

Bakan Gül, bir sonraki toplantının Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde 2019'un ilk yarısında gerçekleştirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 3,5 ay önce çok verimli toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “3,5 ay öncesinden bugüne kadar özellikle bizim sorumlu olduğumuz alanda muhatap bakanlarla özellikle G20 toplantıları özelinde verimli ve önemli görüşmeleriniz oldu. Özellikle ekonominin her alanında Türkiye'nin en önemli en büyük ticari partneri olan Avrupa Birliği ile işbirliğimizi sadece bu süreçte değil bundan sonraki süreçte de daha güçlendirerek önemli adımlarla daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Nitekim bu işbirliği ne kadar güçlü olursa Avrupa Birliği'nin ekonomik durumu ve Türkiye ile işbirliği bu anlamda kazan kazana dayalı ne kadar güçlü olursa bu açıdan dünya ekonomisi noktasında da gayet olumlu bir süreci ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz”

Son büyüme rakamlarının açıklandığını kaydeden Albayrak, “Yaşanılan tüm bu tarihi kur saldırısına rağmen küresel finansal piyasalardaki sert düşüşlere ve sıkıntılı iklime rağmen bir önceki yılın 3. çeyreğinde ki çok büyük ve yüksek büyüme rakamına rağmen, malumunuz Avrupa Birliği ve birçok ülkesindeki yavaş büyüme rakamlarına rağmen Türkiye pozitif bir büyüme ile üçüncü çeyrekte de çok önemli bir performans sergiledi. Euro bölgesinde malum gerek Brexit gerek İtalya süreçleri özellikle Euro bölgesindeki birlik olgusuna ve ekonomik istikrara yönelik risk algısının artması süreci şu geçtiğimiz ve yaşadığımız süreçlerin ehemmiyetinin bir kez daha altının dikkatle çizilmesini ortaya koyuyor. Bu noktada Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu çerçevede Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisindeki ekonomi alanında malumunuz bugüne kadar iki kere gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının 2016'da birincisi Türkiye'deydi, ikincisi geçtiğimiz yıl Aralık ayında 2017'de Mehmet Şimşek Bakanımızın döneminde Brüksel'de gerçekleşmişti ve üçüncüsünü gerçekleştirme noktasında Şubat ayında mutabık kaldık ve her ne kadar Mayıs ayında Avrupa parlamentosu seçimleri gerçekleşse de öncesinde bu kararlılığı karşılıklı sergileme noktasında mutabık kaldık ve bu noktada sadece bakanlar düzeyinde değil, karşılıklı iş çevrelerinin de bir araya getirilmesi ile hedeflenen yapısal reformlar ve sağlıklı ve sürdürülebilir karşılıklı gelişme ve büyüme noktasında atılacak adımlar noktasında da önemli fikir teatileri ortaya konulacak” şeklinde konuştu. Bakan Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği ile işbirliğini artırmak ve dayanışmayı güçlendirme çerçevesi içerisinde bizim için şu dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda yoğun diplomasisini yürüttüğümüz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu hepinizin malumu. Bu anlamda sadece AB düzeyinde değil Avrupa Birliği'ndeki bu konuyu domine eden baş ekonomilerden sayacağımız gerek Almanya gerek Fransa özelinde de çok yoğun diplomasi muhatap bakanlarımız sürecinde de kaşıklı yürütmeye devam ediyoruz. Çünkü bu konu özellikle bugünlerde artan küresel korumacılık ki G20 toplantılar vesilesiyle bu konu malesef değişen ekosistemin küresel manada oluşturduğu riskler özelinde birçok ülke açısından her geçen gün çok daha net ve sert bir şekilde gündeme getirdiği bir atmosfer ile karşı karşıya bırakıyor dünya ekonomilerini. Bu noktada Türkiye- AB sadece Gümrük Birliği güncellemesi özelinde değil bu ekosistemin ekonomik işbirliğinin gelişmesi bu açıdan da işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek ve bu güncelleme süreci ekonomik manada ki gelişime kaldıraç görevi noktasında önemli bir adım ortaya koyacak.”

“Yıl sonu inşallah 30 milyar doların bile altında bir rakamla çok daha pozitif bir netice ortaya koyacağımızın sinyallerini almaya başladık”

Açıklanan cari rakamlarına değinen Albayrak, “Ağustos ve Eylül'de devam eden bu sürecin Ekim ayı itibariyle geçtiğimiz 2 aydan çok daha güçlü bir rakamla bu sürecin bu dengelenme adını koyduğumuz sürecinin çok daha güçlü bir şekilde rekor düzeyde 2.77 milyar dolarlık bir cari fazla ile tüm zamanların rekorunu kırarak, bu sürecin ne kadar güçlü bir dengelenme süreci olarak ekonomi politikalarında attığımız adımlarla sağlam bir şekilde ilerlediğinin altını çok net bir şekilde çiziyor. Bugün dünden yarın da bugünden daha iyi olacak. Bu süreç Türkiye'nin güçlü pozitif ekonomik anlamdaki ortaya çıkan datalar ve attığı adımlarla ilgili süreç, Türkiye'yi her geçen gün daha da iyi ve olumlu ayrıştırmaya devam edecek. Bugün baktığımızda gerek Kasım ve bu ay itibarıyla Aralık öncü rakamlarına baktığımızda bu dengelenme sürecinin sadece Ağustos Eylül Ekim de rekorları kırarak pozitif bir şekilde gelişmesini değil Kasım ve Aralık aylarında da çok daha güçlü neticelere gebe olduğunu, bu dengelenme sürecinin çok daha iyi bir noktaya gittiğini bize işaret ediyor. Yeni ekonomi programı vesilesiyle Eylül ayında açıkladığımız çerçeve program noktasında baktığımızda özellikle cari açıkta koyduğumuz hedef de çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz kuvvetle muhtemel. Yıl sonu inşallah 30 milyar doların bile altında bir rakamla çok daha pozitif bir netice ortaya koyacağımızın sinyallerini almaya başladık” değerlendirmesinde bulundu.

“Finansman tarafına baktığımızda gerek bankalar gerek firmalarımız dış borç yenileme konusunda her geçen gün çok daha başarılı neticeler aldığı performanslar aldığı bilgilerle güncellemeler ile karşı karşıyayız” diyen Albayrak, “Hazine tarafındaki başarılı ihraçlar net döviz rezervi noktasında artışın çok daha güçlü bir şekilde seyrettiğini ortaya koyuyor. Cari denge gelişmelerinin öncü göstergeleri bu anlamdaki olumlu sonuçları ortaya koyuyor. Tüm bu noktada çok daha güzel gelişmelere gebe bir sürecin ortaya çıkacağını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dün Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe maratonunun başladığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

“2019 yılı bütçesinin en önemli maddesi tasarruf bütçesi, verimlilik bütçesi ve 2019'da Türkiye'nin dengeli bir büyüme ile yeni bir değişim ve dönüşümün ruhunun ilk adımı olması insiyatifini ortaya koyması. Bu noktada baktığımızda inşallah Aralık ayında da göstereceğimiz olumlu bir performansın devamı ile birlikte 2018 sonu itibariyle ortaya koyduğunuz enflasyon cari denge ve büyüme noktasında baktığımızda hakikaten 2018 yılı sonu itibariyle koyduğumuz yeni ekonomi program hedeflerinden çok daha pozitif neticeleri ortaya koyacağız. Gerek para politikasında, gerek mali disiplin noktasında 2018'i böyle kaparken 2019'da aynı güçlü ve kararlı duruşla ,Avrupa Birliği ilişkilerimize dayalı ekonomik işbirliğinin Gümrük Birliği güncellemesi olsun iktisadi hayattaki faaliyetlerin çok daha güçlü bir şekilde konsolide olması noktasında olsun inşallah çok daha pozitif adımların atıldığı kararlı bir 2019'a gireceğiz.”

“28 Şubat gibi İstanbul'da İnşallah 3.Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz”

Türkiye- AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ekonomik toplantısının Şubat ayında hangi tarihte yapılacağının ve toplantının gündeminde hangi başlıkların olacağı ile Gümrük Birliğinde yakın bir zamanda somut bir adım görülüp görülmeyeceği sorusu üzerine Bakan Albayrak, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayı itibariyle Türkiye-AB ilişkilerinde ki iklim ile bugün içinde olduğumuz iklim aynı noktada değil. İlişkiler değişebiliyor. 28 Şubat gibi İstanbul'da İnşallah 3.Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabii burada esas nokta şu, özellikle dünyada ticaret işbirlikleri bugün Amerika ile Çin arasında yaşanan Amerika'yla NAFTA özelinde Kanada ve Meksika'nın yaşadığı dünyadaki yeni ticaret düzenine dayalı ülkelerin gerek konvansiyonel ticari işbirlikleri konusunda gerek karşılıklı ekonomik ve ticari iş birlikleri konusunda çok daha farklı ve dinamik bir döneme girdiğine şahit oluyoruz. Türkiye olarak bizim Avrupa Birliği ile Gümrük konusundaki geçmişimiz neredeyse çeyrek asıra dayanıyor. Bu çerçevede Türkiye'de bu konuda çok büyük şeyler öğrendi. Ticaret, rekabet, özel sektörün kendini geliştirmesi ve bölgesel ve küresel ticarette ve Türk reel sektörünün bu anlamda rekabetçi bir küresel oyuncu olması noktasında önemli kazanımları oldu. Türkiye'nin mevcut istihdam gücü genç nüfusu ve yetişmiş insan kaynağı üzerinde bugün yaş ortalaması 48-49' u bulmuş bir Avrupa Birliği var. 29 -30'unda orta sınıfı güçlü bir şekilde bel kemiğini oluşturmasının ötesinde bundan daha da önemlisi yetişmiş insan kaynağı ile ülkesine ve bölgesine ve Avrupa Birliği'ne işbirliği açısından çok daha geniş bir fırsat yelpazesi ortaya koyan bir Türkiye ekonomisi var. Gümrük Birliği bugün itibariyle geçtiğimiz yıldan Türkiye-AB ilişkileri açısından güncelleme noktasında çok daha ümit vaat eden bir müzakere sürecini ortaya koyuyor bizim tarafımızdan. Bu süreçte karşılıklı kazan kazan iletişimini ortaya koyarak,biz diyoruz ki ‘hiçbir ticari işbirliği tek tarafın menfaatini gözettiği sürece sürdürülebilir değildir.' Böyle olduğu için zaten Türkiye'nin ekonomik İşbirliği bu noktada ortaya koyduğu ittifakların hepsi bu noktadaki tüm paydaşlara kazanım ortaya koyduğundan dolayı bu noktaya taşıdı. Ekonomimizin büyümesinden tutun ihracatımızın sadece ülke çeşitliliği değil sektör çeşitleri değil ürün çeşitliliği değil birçok alanda Türkiye'yi bu noktaya taşıdı.Bu noktadaki taleplerimizi karşılıklı kazan kazan çerçevesi içerisinde ki taleplerimizi 28 Şubat'taki toplantı da çok daha güçlü dile getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Biz tam saha markaja prese devam edeceğiz”

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

“Bunun ötesinde bugün Avrupa'da içinden geçtiği ekonomik ve siyasi sıkıntı vesilesiyle yaşanan birçok hususla ilgili Türkiye olarak bizler Türk firmaları olarak bizler Avrupa Birliği özelindeki birçok ülkedeki birçok sektördeki birçok firma noktasında da Türkiye özelinde de birçok fırsatı ortaya koyan bir çerçevede çok daha etkin yeni işbirliği ve alanlarını satın almalar düzeyinde olabilir, ortaklıklar düzeyinde olabilir, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlarla iki ülke ekonomisini iki coğrafyanın birleşmesiyle, çünkü Türkiye Avrasya hinterlandında 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya ekonomisinin ve nüfusunun üçte birine hitap eden kalbi dediğimiz bu coğrafyanın en kritik ülkesi. Türkiye çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok beklenenin de üzerinde çok büyük bir katkı yaptı. Türkiye'de kazandığı bu noktada daha da devam edecek. Bu dediğimiz karşılıklı ilişkide karşı dediğiniz muhatabın siyasi iradesinin güçlü duruşunun istikrarının da önemi var. Bugün Avrupa Birliği gerek son aylarda yaşanılan süreçler maalesef Avrupa'nın ekonomik istikrarına da siyasi istikrarına da maalesef olumsuz yönde etki eden gelişmeler, Mayıs ayında gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinin oluşturduğu ekonomik iklim, siyasi iklim bu noktadaki farklı kararsızlıklar tabii ki önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Ben hep onu söylüyorum. Biz tam saha markaja prese devam edeceğiz. Sonuna kadar Türkiye'yi ekonomisini, toplumumuzun ve insanımızın refah düzeyini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadele bizim vazgeçilmezimizdir. Türkiye önemli bir başarı elde etti bu konuda. Biz Avrupa'nın iyiliğini istiyoruz" dedi.

Fransa'yı hepimiz izliyoruz. İngiltere ve Almanya PKK konusunda bizimle bir çizgiye yaklaşma eğiliminde" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eylem grubunun kısa süre içerisinde yeniden gerçekleştirilmiş olmasını, Türkiye'yi normalleştirme ve reform sürecine olan bağlılığın göstergesi olarak yorumladı. Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Reformların yanında AB ile yürüttüğümüz süreçlerle ilgili hangi adımları attık ve neler yapacağız konularını değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle vize serbestisi ve terörle mücadele ve gümrük birliğinin güncellenmesi gibi birçok alanda atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Reformlarımızla doğrudan ilgili olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde denetimden tekrar çıkmak için atmamız gereken adımları da değerlendirdik. 11 sene Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yaptım, biz bunu hak etmiyoruz, oradaki tabloyu da görüyoruz. İdeolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Avrupa'nın ortak değerlerini aşındırmaya başlayan bir kurum olmaya başladı. Yine bu mücadeleyi de birlikte sürdürerek denetimden çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, vize serbestisine ilişkin gelişmeleri de ele aldı. "Bizim vatandaşlarımız Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etmeyi hak ediyor" diyen Çavuşoğlu, yeni pasaportların tanınmasıyla birlikte kriterlerin 6'ya düştüğünü aktardı.

Fransa'daki 'sarı yelekliler' olayına değinen Çavuşoğlu, "Avrupa'nın güvenliği bizim için de önemli" diye belirtti.