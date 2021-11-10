4 bin 126 dünya üniversitesi arasından 822'nci oldu

Dünya üniversitelerinin 2015-2019 yılları arasındaki araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin ve 2020 yılı web göstergelerinin değerlendirilerek yapıldığı SCIMAGO 2021 dünya üniversite sıralama listesi açıklandı.

“Ekonomi, ekonometri ve finans alanında 21'inci”

İspanyol merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu SCIMAGO, dünya üniversitelerinin araştırma performanslarını, inovasyon çıktılarını ve web görünürlüklerini ölçtü. Ekonomi, Ekonometri ve Finans alanlarında yaptığı araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında 21'inci, çevre bilimleri alanında yaptığı araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre 7'nci, matematik alanında yaptığı araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre ise Türkiye'de 30'uncu oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi çevre bilimleri alanında ayrıca OECD ülke üniversiteleri arasında 300'üncü, Orta Doğu üniversiteleri arasında ise 37'nci olmayı başardı.