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4 bin metre kalkan ağına el konuldu

4 bin metre kalkan ağına el konuldu
4 bin metre kalkan ağına el konuldu

Arnavutköy’de sahil kenarlarına yapılan denetimlerde toplam 4 bin metre Kalkan ağına el konuldu.

4 bin metre kalkan ağına el konuldu - Tıkla İzle

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Kuzey İstanbul Sahil Güvenlik Kolluk Destek Komutanlığı ekipleri ile birlikte Arnavutköy'de su ürünleri denetimi yapıldı.

Karaburun Karaya çıkış noktası, Yeniköy, Akpınar, Ağaçlı, Ormanlı, Kıyıköy sahil kenarında yapılan denetimlerde kullanımı yasak olan sahipsiz toplam dört bin metre monofilament (misina) Kalkan ağına el konuldu. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yedi emin deposuna gönderildi.
 

Zöhre Alagöz
 

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