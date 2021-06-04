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4 boksör çeyrek finalde

4 boksör çeyrek finalde
4 boksör çeyrek finalde

Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının ilk gününde 4 boksör çeyrek finale yükseldi.

Gündüz seansı 75 kilo müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir, İtalyan rakibi Assunta Canfora'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 81 kilo Bayram Malkan, Belaruslu rakibi Mikhail Dauhaliavets'i yenerek çeyrek finale çıktı. Akşam seansı 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Azeri rakibi Mahsati Hamzayeva'yı mağlup edip çeyrek final biletini kaparken, 60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız, Rus rakibi Ekaterina Dynnik'i yenerek bir üst tura çıkan diğer sporcu oldu. 75 kiloda Serhat Güler ise Belaruslu rakibi Vitali Bandarenka'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları yarın kaldığı yerden devam edecek.

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