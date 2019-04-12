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4 çocuk annesi olan eşini acımadan öldürdü

4 çocuk annesi olan eşini acımadan öldürdü
4 çocuk annesi olan eşini acımadan öldürdü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen ailede 4 çocuk annesi kadın eşi tarafından acımasızca öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çarşı Mahalle Üst Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen ailede baba A.K. (45) yaşanan tartışma sonucunda dört çocuk annesi olan eşi D.K. (41)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle birlikte ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Anne, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak baba A.K. ve olay sırasında evde bulunan oğlu S.K.(19) polis ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilerek sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.  

Cem Kaan Toka - İsmet Cep

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