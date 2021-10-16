4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada Gradel sol kanattan geliştirdiği atakta ceza saha çizgisine yakın noktadan vurdu top kaleci Boffin'de kaldı.

9. dadikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı top defansa çarptı. Dönen topu Caner kafa ile yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada ceza sahası dışında topa hakim olan Hakan, topu ceza sahası içerisine sürüp Sivas kalesini hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy'in sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

41. dakikada Doğukan, ceza sahası dışında kazandığı topu içeri sürerek sert bir şutla filelere gönderdi. 1-2

45+ 4. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisindeki ortasında Kayode kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Pedro taç atışında ceza sahası önünde buluştuğu topla kaleyi hedef aldı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Yatabare'nin vuruşunda top auta çıktı.

84. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Boffin kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

D.G. Sivasspor: Muammer, Ahmet (Erdoğan dk. 46), Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulverstad (Cofie dk. 46), Jorge Felix, Pedro (Sefa dk. 88 ?), Gradel, Kayode (Yatabare dk. 75)

Yedekler: Ali, Camara, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

F.T. Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel(Bahadır dk. 89 ?), Naldo, Kudriashov, Güray, Hakan, Amilton (Ghacha dk. 74), Fredy (Ufuk dk. 90 ?), Doğukan Sinik (Eren dk. 74), Crivelli (Haji Amir dk. 58)

Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri, Milosevic, Mukairu, Gökdeniz

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Caner (dk. 9) Kayode (dk. 45+4) (DG Sivasspor) Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41)(FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Pedro, Yatabare (DG Sivasspor), Bünyamin, Boffin, Amilton, Crivelli, Fredy, Güray (FT Antalyaspor)

Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit

