4 gollü müthiş maç! Konyaspor kaçtı Sivasspor kovaladı

Maçtan dakikalar

10. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal'ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet'in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

21. dakikada Guiherme'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.

22. dakikada Diouf'un ara pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Muhammet'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet'in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

33. dakikada Angielski'nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N'Jie, Calvo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.

34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1

43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Diouf kontrol etmek isterken Robin Yalçın topa eliyle müdahale etti ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Hadziahmetovic penaltı atışında topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

66. dakikada Guilherme'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Amilton yakın mesafeden bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı.

72. dakikada ceza yayının hemen önünden Çekiçi'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

79. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Charisis vurdu ve top yerden uzak direğe çarparak ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Michalak'ın sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptı ortaya arka direkte Muric kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amilton (Muric dk. 81), Hadziahmetovic, Bruno Paz (Soner dk. 46), Michalak (Ikpeazu dk. 87 ?), Diouf, Muhammet (Çekiçi dk. 70)

Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Kahraman, Oğulcan, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Hakan (Charisis dk. 63), Keita (Alaaddin dk. 76), Ulvestad, N'Jie, Angielski (Uğur dk. 87 ?), Gradel (Musa dk. 63)

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Cofie, Camara, Emre Gökay, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Muhammet (dk. 22), Hadziahmetovic (dk. 56 pen.) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.), Charisis (dk. 79) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet, Ikpeazu, Çekiçi (Konyaspor), Robin (Sivasspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin



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