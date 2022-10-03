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4 gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

4 gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor
4 gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Afyonkarahisar’da 4 gün önce ortadan kaybolan Alzheimer hastası 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları 110 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Gedikevi köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Çepel (76), 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir anda ortadan kaybolan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, İHH ekipleri sevk edildi. 

Kadir Han Çakır
 

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