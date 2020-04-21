İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 günlük sokağa çıka kısıtlaması öncesi kasaplara akın ettiler

4 günlük sokağa çıka kısıtlaması öncesi kasaplara akın ettiler
4 günlük sokağa çıka kısıtlaması öncesi kasaplara akın ettiler

Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazanın gelmesiyle birlikte kasaplara akın etti.

4 günlük sokağa çıka kısıtlaması öncesi kasaplara akın ettiler - Tıkla İzle

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala et ve tavuk alışverişini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oldu. Bununla birlikte Ramazanın ilk üç günü de sokak kısıtlamasına denk gelince vatandaşlar et alabilmek için kasapların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Et ve tavuk gibi önemli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ilk orucun tutulacağı cuma gününden önce kasaplara yöneldi. Sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık oluşturmamak adına alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar alışverişlerini bugünden hallediyor.

Kasap esnafları geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle cuma gününü çok yoğun olarak geçirdiklerini alışverişlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Hakan Gönül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.