4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar kebapçılara akın etti

Kıyma kebabın başkenti olan Adana'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kebapçılar masa servisini kaldırıp paket servise başladı. Piknik alanlarının yasaklaması ve bazı apartmanda mangal yakmak yasak olduğu için Adanalılar kebaba hasret kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının geleceği Adana'da vatandaşlar kebapçılara akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, kebapçıların önlerinde kuyruklar oluşturdu. Sırası gelen vatandaşlar kebaplarını paket yaptırıp evlerine götürdü. Kıyma kebabı, kuşbaşı ve kaburga kebabı en çok ilgi gösterilen çeşitler oldu.

"Adanalı kebap yemeden doymaz"

Adana'da kaburga kebabı ile meşhur olan Yaşar Aydın, ”Biliyorsunuz 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bugün bir nebze insanlar paket dürüm almaya geliyor. Bugün diğer günlere göre gerçekten çok farklı. İnsanlarımız 4 gün evde kalacak. Adanalı kebap yemediği zaman karnı doymaz, kebap yiyecek. O yüzden Adanalılar gelir kebabını alırlar, 4 gün evlerinde yatarlar” ifadelerini kullandı.

"Yasak öncesi kebabımızı yiyelim dedik"

Kebapçıya gelip kuyruğa giren Yusuf Enliol, ”Son gün kebabımızı yiyelim dedik. 4 gün yiyemeyeceğiz. Bugün kebabımızı alıp doya doya yiyeceğiz, içimize mis gibi kokusunu çekiyoruz. Bugün de son gelip burada yiyelim dedik” şeklinde konuştu.

Süleyman Cenk İdaye