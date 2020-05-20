4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü

Korona virüs (COVİD-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

İstanbul'da beklenen araç ve vatandaş trafiği oluştu

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Davut Has