4 günlük yaşam mücadelesi kaydetti, organları 6 hastaneye umut oldu

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 28 Kasım 2021 Pazar günü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 46 yaşındaki Gülcan Ocak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Ocak'ın hastane yetkilileri tarafından eşi Yusuf Ocak'a yapılan çağrısıyla eşinin organlarını bağışladı. Ocak'ın organları İzmir ve Aydın'da organ nakli için sıra bekleyen 6 hastaya sevk edildi.

Ocak'ın organları 6 kişiye hayat oldu

Gülcan Ocak'ın yakınları tarafından sosyal medyada yapılan duygusal paylaşımda; “Herkes tarafından sevilen iyiliklerle anılan Gülcan Ocak kızımız Pazar günü geçirmiş olduğu yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucunda hastanede tedavi altına alındı. Maalesef beyin ölümü gerçekleşen Gülcan kızımızın, eşi olan değerli kardeşim Yusuf Ocak ve aile bireylerinin onayı ile dün ikindi saatlerinde hayati fonksiyonları devam eden organlarının bağışlanması kararını aldık. Bağışlanan organlar İzmir ve Aydın olmak üzere iki ayrı şehirde yaşayan, organ nakli için sıra bekleyen 6 kişiye hayat verdi. Kıymetli Gülcan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kale ilçe mezarlığına defnedildi. İyilik meleği kızımızın organ bağışıyla 6 kişide yaşayacak olması hüzünlü tesellimiz. Merhume kızımıza Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başta ailesine ve sevenlerine Rabbim sabır versin” ifadelerine yer verildi.



Semih Can Yılmaz

