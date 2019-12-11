4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, düzensiz göçmenleri yalan vaatler ile yurt dışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan bir şebekenin tespit edilmesiyle birlikte şüpheliler takibe alındı. Yapılan takip sonucu 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin ortaklaşa olarak göçmen kaçakçılığı suçunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Takip ve delillerin toplanmasının ardından bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Operasyonda aranan şüphelilerin 6'sı ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 adet kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 adet tekneye el konulurken, çeşitli uyruklardan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı. Firari 3 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Mehmet Barlas - Tuba Ayhan

