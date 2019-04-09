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4 ilde suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

4 ilde suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
4 ilde suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Ödemiş merkezli olarak İzmir’in çeşitli ilçelerinde ve 4 ilde "silahlı suç örgütü kurma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şahıs gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ödemiş merkezli olarak; Tire, Kiraz, Beydağ, Çeşme ilçeleri ile İzmir merkez, Aydın, Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı olarak sabah saatlerinde operasyonlar düzenlendi. Soruşturmayla ilgili Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ödemiş'te halk üzerinde baskı kurmak suretiyle; haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik yapmak, nitelikli yağma suçunu işlemek gibi çeşitli nedenlerle 51 ayrı eylem niteliği taşıyan suçu işledikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmaları için operasyon düzenlendiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında halen cezaevinde başka suçlardan hükümlü olarak bulunan örgüt liderleri; T.G. ve A.T.B.'nin yanı sıra S.Ş., F.K., B.Y., Y.A., M.A., Y.V., S.B., İ.D.G., H.E., H.A., İ.A., O.O., Ü.T., M.T., Y.A., D.G., İ.K., T.U., M.D., S.P., H.Ç., O.D., T.Ş., A.K., B.D., S.M., K.Y., G.M. ve H.P, isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 

Başar Uçar
 

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