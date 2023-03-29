4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı

Sabah saatlerinde Dursunbey ilçe merkezi Esentepe mevkiinde bulunan 48 daireler sitesindeki bir apartmanın giriş katında bulunan kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki bir evin beton zemini çökerken, bir üst dairenin zemini ise büyük hasar aldı. 4 katlı apartmandaki bazı dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı. Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesi üzerindeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlama sonrası hafif yaralı olarak adeta enkaza dönen evden kurtuldular.

Hüdayi Demirhan

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