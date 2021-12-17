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4. kattaki yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular

4. kattaki yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular
4. kattaki yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular

ABD’nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi.

4. kattaki yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4'üncü katındaki bir dairede çıkan yangının ardından 2 kişi, dairenin penceresinden bina dışındaki boruya tutunarak, 4'üncü kattan aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti.

New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedenini henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.

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