4. kattan düşen kadın yaralandı

Olay, akşam saat 19.30'da Muratlı Göçmen Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının 4. kattan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, A.Ü.K. adlı kadına ilk müdahaleyi yaparak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk beyanında; nasıl düştüğünü anlamadığını ve hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Müberra Çelebi

