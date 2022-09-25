4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. MSB yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/i48FbHHWfV
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