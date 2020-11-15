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4 saat arandı, kömürlükteki kartonların arasından çıktı

4 saat arandı, kömürlükteki kartonların arasından çıktı
4 saat arandı, kömürlükteki kartonların arasından çıktı

Elazığ’da hakkında kayıp ihbarı verilen psikolojik sorunları olan yaşlı kadın jandarma tarafından evinin kömürlüğünde kartonlar arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hankendi Yenikonak köyünde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Nezehat Temiz'den yakınları haber alamadı.Temiz'i yakınları aramalar sonucu bulamayınca durum jandarmaya bildirildi.Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.Ekipelerin 4 saatlik arama sonucunda yaşlı kadının, evinin kömürlüğünde bulunan kartonlarla kendine yer yapıp içerisine saklandığı tespit edildi. Kartonların arasından çıkartılan kadın sağlık kontrollerinin yaptırılmasının ardından ailesine teslim edildi.

Öteyandan kadının çok üşüdüğü ve halsiz kaldığını gören jandarma ekipleri sobayı yakarak yaşlı kadının ısınmasını sağladı.

Kamil Can Kılıç

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