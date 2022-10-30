4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.