4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist de kaçarak Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların devam ettiğini bildirerek, Emniyet ve Jandarma birimlerinin, ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiğini aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucunda 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Bu kapsamda, bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükseldi.

Mehmet Kalay