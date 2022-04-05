4 yaşında 4 boynuzu ile dikkat çekti

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde besicilik yapan Abdullah Tatar (68) koçunun 1 aylıkken 4 boynuzlu olduğunu fark ettiklerini söyledi. Küçükbaş hayvan sürüsünün en kıymetlisinin pamuk ismini verdiği koçu olduğunu belirten Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti. Talep olursa Kurban Bayramında koçunu satmayı düşündüğünü belirten Tatar, “4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor. Benimde bu ilgi hoşuma gidiyor. 4 boynuzlu olmasının hayvana bir zararı yok. 4 yıldır baktığım koçuma ‘pamuk' ismini verdim” dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, “Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor” diye konuştu.



Nurhan İçmez

