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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Huzur mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar.Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün fark etmemesi üzerine sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan'ın üzerinden geçti. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölüm haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sürücüye saldırmak isteyen çocuğun yakınlarını polis ekipleri güçlükte sakinleştirdi. Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Seyfettin Aras 

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