4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldular, böyle kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, kaza 1 Şubat 2021 tarihinde Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Doğukan Demir (25) yanına kardeşinin eşi 4 aylık hamile Seher Demir (26), onun çocukları Havva Nur (7), Alparslan (9), Aydın Samet (4) ve Nesrişah Demir'i (1) alarak kardeşinin yanına gitmek üzere 01 AGG 268 plakalı otomobil ile yola çıktı. Demir, Alibozdoğanoğlu Bulvarında kavşağa geldiği sırada 40 kilometre hızla giderken yolun sağ tarafından giden bir diyaliz merkezine ait Abdullah Karakoç yönetimindeki 01 FAZ 65 plakalı hafif ticari araç, sola doğru manevra yaptı.

Karakoç'un manevra yapması üzerine Demir araca çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki direğe çarptı. Araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralandı. 4 yaşındaki Aydın Samet Demir aracın arkasından öne fırlayıp başını çarptığı için ağır yaralandı.

Bu arada Karakoç ve yanındaki sağlık çalışanı İbrahim Arslan aracı durdurup kaza yapanlara yardım etmek yerine araç içinde birbirlerine “Kırmızıda geçti” diyerek yollarına devam etti. Bu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Ayrıca kaza anı farklı iki kamera tarafından da görüntülendi. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken olaydan 4 gün sonra Aydın Samet Demir hayatını kaybetti.

Baba Gürkan Demir oğlunu toprağa verdikten sonra kazadan sonra durmayıp kaçan sürücü ve yanındaki şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis şikayet üzerine zanlıların bir diyaliz merkezinde çalıştığını tespit edip kazaya neden olan aracı da bir evin önünde buldu. Sürücü Karakoç alınan ifadesinde, “Kavşakta yeşil ışıktan geçtim.

Sol tarafa dönmek için sinyal verdim. Bu sırada aynamı kontrol ettiğimde hızla bir araç geldiğini fark ettim. Hemen direksiyonu sağa kırdım. Otomobil duramayıp diğere çarptı. Kazadan sonra bir süre yolda durdum. Daha sonra benlik bir durum olmadığı için kaza yerinden ayrılarak iş yerine gittim” dedi.

İfadesi alınan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yanındaki sağlık çalışanı serbest kaldı.

Bu arada kaza yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ise kaza tutanağında Karakoç'un şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyetli geçişini bekleme kuralını ihlal ettiği ifadesine yer verdi. Ayrıca raporda diğer sürücü Doğukan Demir'in kazaya sebebiyet verecek kural ihlali yapmadığına yer verildi.

Baba Gürkan Demir, kazadan sonra 1 çocuğunun hayatını kaybettiğini kardeşinin, eşinin ve 3 çocuğunun yaralandığını, eşinin de hamile olduğunu belirterek, “Bu kazaya sebep olanlar bir sağlık çalışanı. Ben beklerdim ki kazadan sonra durup benim aileme yardım etsinler. Ancak onlar güvenlik kameralarında da görüldüğü gibi başkaları yardıma koşarken onlar olay yerinden kaçıyor. Ve daha sonra da polis bulana kadar teslim olmadılar. Bizi arayıp bir başsağlığı bile dilemediler. Ben kazadan sonra gelip başsağlığı dileseler şikayetçi bile olmazdım. Ancak bir sağlık çalışanı olmalarına rağmen kazadan sonra kaçmalarına çok üzüldüm. Sürücü tutuklandı ancak yanındaki şahsın da hatalı olduğunu, onun da tutuklanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

