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4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ayhan Ş., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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