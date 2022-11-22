4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ayhan Ş., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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