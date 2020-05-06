4 yıldır beslediği iguana en yakın arkadaşı oldu

Onikişubat ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinde 19 farklı tür hayvanın beslenmesi ve bakımıyla ilgilenen Emrullah Culfa (38), tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan iguanayı 4 yıldır bir an olsun yanından ayırmıyor.

Omzundaki iguanayı gören vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemediğini söyleyen Culfa, “4 yıldır bakımını ve beslenmesini yaptığım iguana soğukkanlı ve itici bir hayvan değil. Sahiplenme duygusu çok fazla olan bir hayvan. Bu yüzden 4 yıldır benim en iyi arkadaşım oldu. Bahçemizde çok özel endemik türler besliyoruz. İçinde bulunduğumuz izole ve pandemi gereği oluşan şartlara rağmen buradaki hayvanların bakımlarını aksatmadan yapıyoruz" dedi.

Culfa ayrıca, "Hayvanat bahçesinde çeşitli tavuklar, köpekler, kediler, tavus kuşları, sülünler, at ve deve kuşları var. Tavuk çeşitlerini Türkiye ve Avrupa'daki güzellik yarışmasına hazırlıyoruz. Ayrıca burada engelli çocukları ücretsiz terapi amaçlı seanslar düzenliyoruz ve 17 ailemiz bu programdan yararlanıyor" diye konuştu.

Fazilet Çomruk