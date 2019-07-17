4 Yıllık Üniversite Taban Puanları 2019 İşte Burada !

4 yıllık Üniversite Taban Puanları 2019-2020 gibi aradığınız bilgiler burada yerini alıyor... 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Sonuçların ardından adaylar tarafından 4 yıllık bölümler araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Öğrencilerin tercih yapacağı 2 yıllık üniversite taban puanları tercih sonuçları için öğrenciler aşağıdaki link üzerinden 2018 2 yıllık üniversite taban puanlarını inceleyebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2019 SINAV SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YÖK ATLAS UYGULAMASI NE İŞE YARAR ?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımlamış olduğu Atlas tercih robotu 17 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarından sonra öğrenci adayları tarafıından aranmaya başlandı. Atlas tercih robotu öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih motoru aracılığı ile son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ