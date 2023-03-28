40 milyon tohum toprakla buluştu

Yaklaşık 40 milyon tohumun toprakla buluştuğu Konya Ovası Projesi (KOP) destekli seralarda ekimi yapılan tohumlar, Mayıs ayında satışa hazır hale gelecek. Sarıhıdır köyündeki seralarda biber, salatalık, patlıcan, domates fidelerinin yanı sıra kavun, karpuz fidesi üretimi de yapılıyor.

Yaklaşık 30 çeşit fide dikimi yaptığını söyleyen Seracı Mehmet Sucu, "Dikimini yaptığımız biber, domates, kavun, karpuz, lahana, patlıcanın da içinde bulunduğu yaklaşık otuzar çeşit fidemiz var. Mart ayı itibarıyla fide dikimine biberle başlıyoruz. Sonrasında zamanına göre domates ve patlıcan fideleri dikiyoruz. Diktiğimiz fidelerimiz Nisan ayının sonlarında satışa hazır hale gelecek” dedi.

Sarıhıdır köyünün yüzde 90-95'inin geçim kaynağının seracılık olduğunu söyleyen köy muhtarı Şerafettin Dirican ise, "Köyümüzde yaşayan 450 nüfus nüfusun yüzde 90'ı seracılıkla yapıyor. Sarıhıdır köyü olarak yılda yaklaşık 40 milyon fide üretimi yapıyoruz. Fide çeşitlerinde her türlü sebze ve meyve mevcut. Fide üretiminde, hibrit üretim yaparak genelde az üretiyoruz. Ata tohumu olarak ürettiğimiz çeşitlerde ise standart çeşit tohum üretiyoruz" diye konuştu. Dirican, "Köyümüzün geçim kaynağı fidecilik. Köyümüzde en küçüğü 500 metrekare olan KOP destekli 16 adet sera bulunuyor. Sebzeciler Birliğimizde 120'ye yakın üyemiz var. Seralarımızda kullandığımız malzemeleri Birlik kararıyla daha çok İstanbul'dan temin ediyoruz. Ürettiğimiz fide çeşitlerinin fiyatlandırılmasına da Sebzeciler Birliği karar veriyor. Birliğin verdiği karar ile satış yapıyoruz. Bizler seracı olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

Üretilen fidelerin büyük bir bölümünün İç Anadolu bölgesinde satışa sunulduğunu söyleyen Dirican, "Satış yaptığımız yerlerde ağırlıklı olarak Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa'ya kadar gönderdiğimiz oldu. Genelde çevre illerin hepsine gönderim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Asım Çapacı

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