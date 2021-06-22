40 milyonuncu aşıyı yapan hemşire duygularını anlattı

Yoğun ve özverili şekilde çalıştıklarını söyleyen hemşire Bertan Öztürk, Bakan Koca'nın paylaşımının ardından yaptığı açıklamada, “Çok mutlu oldum. 40 milyonuncu aşının bana denk gelmesi onur vericiydi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde çok yoğun ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bakan Bey'inde böyle bir açıklama yapması bizi çok mutlu etti. Günde en az 5 bin aşı yapıyoruz. Ailem özellikle gece gündüz çalıştığım için çok destek oluyordu. Böyle bir şeyin bana nasip olması daha bir onur verici oldu. Covid olmadım çünkü çok dikkatli çalışıyorduk. Aşı konusunda çok tereddüt ediyorlar. İkna ettiğimiz teyzelerimiz ve amcalarımız çok oldu. Aşılarken 50 kişilik hemşire, ebe ve anestezi teknisyeni arkadaşlarımız var. Özellikle Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Baltacı Selvi bire bir yanımızda aktif rol oynuyor. Bayrampaşa ekibi olarak 50 kişilik bir orduyuz. Hemşire, ebe ve anestezi teknisyenleri adına da çok teşekkür ediyorum. Gülşah Doktorumuzla beraber yoğunluğu eritmeye çalışıyoruz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Mutlaka aşı yaptırmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki personeller olarak çok motive olduk”

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımın herkesi motive ettiğini anlatan Doktor Gülşah Alagöz, “Yoğun çalışıyoruz. Pandemi şartlarında insanlar kalabalık ortamlara girmekten bir tık daha korkuyorlar. Aşılardan sonra o bir tık daha kırıldı. Acillere başvuru daha çok artmış durumda. Aşının olmadığı dönemlerde özellikle Ekim ayında çalışmaya başladığımda pandemi alanımız ikinci dalgada çok yoğundu. Şu anda aşılar geldikten sonra insanları aşıyla motive ediyoruz. Aşı olmak istemeyen arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara aşının yararını anlatıyorum. Yoldan geçen biri aşısını iptal etmek istediğini söyledi. Öyle bir şey yapmasına izin vermedim geri çevirerek ikna ettim. Gidip aşısını olup randevusunu kaçırmamasını söyledim. Bakanımızın son paylaşımını görünce baya mutlu oldum. Benimle beraber ailem de çok mutlu oldu. Doktor olmamla çok gurur duyuyorlar. Şimdi böyle bir paylaşımla daha da bir gururlandılar. Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki personeller olarak çok motive olduk. Pandeminin ağır yükü nedeniyle kendimizi yorgun hissediyorduk. Bu paylaşım bile bize motive olmak için yetti. Ayrıca Bakanımıza teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Sevban Sevkal - Harun Özcüler

