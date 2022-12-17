40 yıldır aynı yerde seyyar tezgah açıyor

Yıldırım ilçesinde yaşayan Hasan Coşkun, (64) 40 yıl önce Anadolu Mahallesi'nde seyyar tatlı tezgahı açtı. Tatlıcı ustası; seyyar tezgahını 40 yıldır aynı yerde açarak hizmet veriyor. Her akşam evinde hazırladığı sütlü kadayıflarını 40 yıldır açtığı seyyar tezgahına getiren Hasan usta burada müşterilerine hizmet veriyor.

Tatlının porsiyonunu 20 lirada satışa sunuyor ve günde 100 porsiyon satış yapıyor. Seyyar satıcılık yaparak 5 çocuğunu büyütüp okutan Hasan Coşkun; müşterileri tarafından sevilip sayılıyor.

Bu tezgahı 22 yaşında açtığını ifade eden Hasan Coşkun, "Aynı yerde 40 yıldır seyyar tezgah açıyorum. Seyyar satıcılık yaparak 5 çocuğumu büyütüp okuttum. İşimi severek yapmaktayım. Sütlü kadayıfları akşamdan evde hazırlayarak bir sonraki güne satışa hazır hale getiriyorum. Çok beğeniliyor. Yiyen bir daha geliyor. Porsiyonunu 20 liradan satmaktayım. Günde 100 porsiyon sattığım oluyor" dedi.

Burak Türker

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