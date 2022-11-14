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40 yıldır cama sanatını işliyor

40 yıldır cama sanatını işliyor
40 yıldır cama sanatını işliyor

Antik çağlardan beri insanoğlunun elinin altında olan cam, usta ellerde birbirinden zarif sanat eserlerine dönüşüyor. 40 yıldır cam işleme sanatını icra eden İbrahim Ballan, şehir şehir gezerek aşkla mesleğini icra ediyor.

Asırlardır hayatın her yerinde olan cam, antik çağlardan beri birçok eşyanın yapımında yoğun olarak kullanılıyor. Günlük ihtiyaçlara dönük üretimlerin yanı sıra cam, usta ellerde sanata dönüşüyor.
Cam işleme sanatına 1984 yılında çırak olarak başlayan Erzincanlı İbrahim Ballan (56), mesleğini büyük aşk ile sürdürüyor. Cam üzerine isim ve desen işleyerek bardak, sürahi ve şişeleri sanata dönüştüren Ballan, fuarlara katılarak işini zevk ile yaptığını söyledi.

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