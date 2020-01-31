40 yıllık sabıkalı tırnakçı devletten emeklilik istedi

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sabıkalı şüpheli, profesyonel olarak bu işi 40 yıldır yaptığını, ayda 4-5 bin lira para kazandığını, devletin emekli maaşı bağlaması durumunda emekliye ayrılmak istediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi H.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaat ederek, markete gelen bir şahsın alışveriş yaptıktan sonra cüzdanından 100 TL çıkararak kendisine gösterdiğini, kendisinin para üstü olarak şahsa ödeme yaptığını, ancak kasada 100 liralık banknot olmaması üzerine kamera görüntülerini incelediğinde, şahsın kendisini oyalayıp, dikkatini dağıtarak gösterdiği 100 liranın üstünü alıp gittiğini gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de aynı suçlardan birçok dosyası bulunan A.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde benzer suçlardan 14 kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız"

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, söyledikleriyle pes dedirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul eden A.K., "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mecburiyetten yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliye çekileceğim. Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız" dedi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan, A.K.'nin tırnakçılık yöntemiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteri gibi markete gelen şüpheli, önce marketten bir şeyler alarak, market sahibi ile sohbet ediyor. Yaklaşık 1 dakika boyunca dükkan sahibine hem sürekli bir şey soran hem de o arada alışveriş yapan şahıs, en sonunda cüzdanından çıkardığı parayı market sahibine gösterip, daha sonra hızlı bir şekilde diğer cebine koyuyor. Dükkan sahibinin kafasını karıştıran şahıs, 100 lira vermiş gibi para sütü alarak, dükkandan ayrılıyor.

Koray Ünlü

