400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin Ramazan Bayramı'nda açılması hedefleniyor

AK Partili Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ile AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın da aralarında bulunduğu heyet, doğalgaz bağlantısındaki gecikme nedeniyle planlanan tarihte açılamayan Yalova Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Bağatar, yüzde 97 civarında biten hastanenin birkaç ay içinde faaliyete alınacağını söyledi. Pandemi nedeniyle çelik doğalgaz borusu temininde yaşanan sıkıntıdan dolayı gecikme yaşandığını anlatan Bağatar, peyzaj çalışmalarına da başlanıldığını ifade etti. Bağatar, bölgede yaşanan toprak kaymasının taşınacak hafriyat toprağından kaynaklandığını, inşaat ile ilgili bir problem olmadığını kaydetti.

“Bekleyecek tahammülümüz kalmadı”

Bağatar, hem inşaatı yapan firmayı hem de doğalgaz temin firması yetkilerini uyardı. İşlerin hızlandırılmasını isteyen Bağatar, “İvedi olarak yapsınlar. Bu işin gecikmesiyle ilgili sorumluluk kimdeyse yarın öbür gün bunun faturasını öder. Artık bizim bekleyecek tahammülümüz kalmadı” ifadesini kullandı.

“Tıp Fakültesi'nin bir parçası olacak”

Milletvekili Büyükgümüş ise Yalova'nın uzun yıllardır beklediği çok önemli bir yatırımda mutlu sona yaklaşıldığını söyledi. Hastanenin Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bu hastanede faaliyet göstereceğini dile getiren Büyükgümüş, “Burası doktor yetiştiren, ileri tıp araştırmalarının yapıldığı kurum olma özelliğine de sahip olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren tıp fakültesi öğrencileri başlayacak” diye konuştu.

Ramazan'da çifte bayram olacak

Milletvekili Akyol, hastane yapım sürecini yakından takip ettiklerini anlattı. Akyol, yapılan hastanenin şehrin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını da sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Emrah Eray ise hastanenin açılış tarihiyle ilgili bilgi verdi. Eray, doğalgazın bağlanması ve testlerin tamamlanasının ardından Ramazan Bayramı'nda hastaneyi açarak çifte bayram yapmak istediklerini dile getirdi.

Erhan Erdoğan