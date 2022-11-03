409 bin liralık metamfetamin ile yakalanan eski astsubay tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, 31 Ekim günü D.Ü. isimli şahsın siyah bir araçla Ankara'dan alacağı uyuşturucu maddeyi İstanbul'a sevk edeceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kullandığı aracın plakası tespit edilen şüpheli, 1 Kasım günü Ankara'ya giriş yaptığı tespit edilerek takibe alındı. 2019 yılında Astsubay Üst Çavuş rütbesi ile görev yaparken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması çerçevesinde ihraç edildiği anlaşılan D.Ü., düzenlenen operasyonda piyasa değeri 409 bin 500 lira olan 1,5 kilo metamfetaminle yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Kemal Diri - Ali Nargüner



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